توقع المختص في شؤون الطقس والمناخ زياد الجهني هطول مزيد من الأمطار على بعض المناطق، مصحوبة بموجة باردة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
وبيّن الجهني، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الأمطار المتوقعة ستشمل مناطق تبوك وما حولها وحائل والقصيم والرياض والمدينة وسواحل مكة الشمالية وسواحل المدينة، وستشتد بطريف وعرعر والقريات والجوف وسكاكا ورفحاء، متوقعاً انتهاء الحالة المطرية يوم الخميس بالرياض.
وأوضح أن الحالة المطرية نتجت عن تمركز منخفض علوي وكتلة باردة، تستجيب لها الرياح السطحية الرطبة والكتلة الدافئة، لافتاً إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان بوادر خفيفة لسقوط الأمطار بالطائف والباحة وعسير وجازان والأفلاج.
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