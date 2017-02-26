أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكيا، مساء اليوم (السبت) يقضي بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن نايف، بإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت سابق عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي نص الأمر الملكي بتكليف ولي العهد بإدارة شؤون الدولة:
“بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 25 من شهر فبراير عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق”.
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