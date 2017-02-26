أعلن الديوان الملكي مساء اليوم (السبت)، عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاصمة الرياض في جولة آسيوية تشمل كلاً من ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، والصين، وجمهورية المالديف، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح الديوان في بيان له أن هذه الجولة تأتي رغبة من خادم الحرمين في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة، مع الدول الشقيقة والصديقة، واستجابة للدعوات الموجهة له من قادتها.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين سيلتقي خلال الجولة، قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيحضر اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورته العادية الـ 28، والتي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.وفق “أخبار 24”.
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