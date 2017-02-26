أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (السبت) أمراً ملكياً بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.
فيما يلي نص الامر الملكي:
“بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
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