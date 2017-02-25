قام لص محترف بسرقة حقيبة من سيارة لكزس في شارع عام، بعد كسر زجاجها، وفر هاربًا.
وأظهرت كاميرا مراقبة لحظة قيام اللص بعملية السرقة من السيارة المتوقفة على جانب الطريق، حيث اقترب منها، وتظاهر بأنه يرتب مظهره وشماغه، في زجاج نافذة باب السائق، ونظر بداخلها وشاهد حقيبة سوداء.
وتحرك بعدها اللص ليراقب الطريق، وعاد مرة أخرى، وبعد تأكده من خلوه من المارة، قام بتحطيم زجاج باب السائق، وسرقة ما بدا أنه حقيبة، ولاذ بالهرب، بعد أن أظهرت الكاميرا ملامح وجهه بشكل كبير.
وفق “أخبار 24”.
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