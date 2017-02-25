رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم (السبت)، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله.
وأقيم المهرجان الكبير لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق، والذي يقام سنويًا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى ميدان السباق، مساء اليوم، حيث استقبله عددٌ كبير من الأمراء، الذين تابعوا السباق معه.وفق “أخبار 24”.
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