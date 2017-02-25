تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع بلاغ أحد المواطنين، عن مستشفى بالأحساء، والذي أعلن عن رفضه تعيين أي سعودي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت (25 فبراير 2017)، إن “المستشفى مخالف للنظام، وقد تم تطبيق العقوبات والغرامات بحقه في وقت سابق، ووضعه تحت المتابعة”.
وأرسل مواطن بلاغا إلى حساب أبا الخيل، مشيرا إلى أن المستشفى المقصود، هو مستشفى الموسى في الأحساء، داعيا وزارة العمل لاتخاذ اللازم، ورد عليه أبا الخيل قائلا، “شكرًا جزيلًا.. سيتم اتخاذ الإجراء اللازم”.
وكان نشطاء قد عبروا عن استيائهم عبر هاشتاق: “انت_سعودي_ماعنا_وظيفه_لك”، وهي الجملة التي وردت على لسان المدير الأجنبي للمستشفى الخاص في رده على أحد المواطنين، أثناء بحثه عن عمل في المستشفى.وفق “عاجل”.
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