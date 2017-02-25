أشارت تقارير في الصحافة الإفريقية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر مرشحاً لتدريب المنتخب الكونغولي من ضمن المرشحين لتدريب منتخب الكونغو.
وكانت الكونغو قد أقالت مدربها بيير لوشانتير عقب الخسارة 1-0 أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 في نوفمبر الماضي.
وذكر تقرير نشره موقع “سو فووت” المهتم بأخبار القارة السمراء بأن هناك مجموعة من المدربين مرشحين لتدريب المنتخب الكونغولي من بينهم مدرب النصر كارتيرون صاحب المسيرة الإفريقية مع أندية مازيمبي الكونغولي والمنتخب المالي وفريق وادي دجلة المصري.
وقاد كارتيرون فريق النصر للفوز 2-1 على الوحدة و2-0 على الأهلي في دوري جميل للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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