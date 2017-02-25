ربطت ادارة النادي الأهلي تقديم عقد جديد للمدرب السويسري كريستيان جروس بنجاحه في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد جروس مع الأهلي بنهاية هذا الموسم.
ويقضي المدرب السويسري موسمه الثالث على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي حقق خلالها ثلاثة بطولات محلية كانت البداية بكأس ولي العهد في موسمه الأول، ومن ثم لقب دوري جميل للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي قبل أن يغادر نهاية الموسم ويعود في شهر أكتوبر الماضي. وكان الفريق الأهلاوي قد مرّ بمرحلة شك في الأسبوعين الماضيين بعد خسارتين في الدوري أمام القادسية والنصر عقّدت من حظوظ الفريق في الحفاظ على لقب الدوري.
وعلى صعيد آخر تغادر بعثة النادي الأهلي ظهر غد الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط عبر طائرة خاصة لملاقاة ذوب اهن الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث يأمل الفريق في مواصلة انطلاقته المميزة في البطولة بعد الانتصار الأول بونديكور الأوزبكي في جدة الذي منح الفريق صدارة المجموعة الثالثة في البطولة عقب نهاية الجولة الافتتاحية.وفق “الجزيرة”.
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