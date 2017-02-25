قررت الإدارة الاتحادية منح اللاعب أسامة المولد نجم الفريق السابق تفويضاً من أجل البحث عن نادٍ عالميٍ لخوض مواجهة ودية استعراضية تجمع نجوم الاتحاد بالفريق العالمي في حفل اعتزال اللاعب كرة القدم.
ولم يحدد المولد الموعد المقرر لهذه المباراة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنها نهاية الموسم الجاري.
وكان المولد قد زار نادي الاتحاد أمس الجمعة، وتبادل الحديث مع زملائه اللاعبين وأعاد الذكريات للأيام الجميلة التي قضاها في النادي.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر من داخل البيت الاتحادي أن إدارة حاتم باعشن منحت الموافقة للاعب من أجل البحث عن نادٍ في حفل تكريمه.
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