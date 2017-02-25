احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة اليوم (السبت) باليوم الوطني للكويت بحضور المحترف الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد.
ووزع عدد من مسؤولي المطار واللاعب الأنصاري الحلوى وأعلام المملكة العربية السعودية والكويت على المسافرين في الصالة الدولية.
ونشر الحساب الرسمي للمطار عبر “تويتر” صورا لاحتفاله باليوم الوطني الكويتي وعلق عليها: “مطار المؤسس يحتفي بمناسبة اليوم الوطني للكويت بتوزيع الحلوى والأعلام للمسافرين، بحضور اللاعب الكويتي فهد الأنصاري وعدد من مسؤولي المطار”.وفق “أخبار 24”.
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