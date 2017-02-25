شهد أحد محلات بيع السلع المخفضة في شرورة، ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين والمقيمين وذلك في يوم الافتتاح.
وأظهر مقطع فيديو أعدادًا بالآلاف من الجمهور، رجالا ونساءً، ومن مختلف الأعمار، الذين شهدوا لحظة الافتتاح بعد أن حضروا قبلها بساعات، منتظرين نيل فرصة الدخول أولا، ومشاهدة المعروضات، والفوز بالسلع التي يقدمها المحل، الذي كتب على لافتته “كل شيء 5 ريال”.
وفيما شهدت لحظة فتح الأبواب تدافعًا شديدًا واختلاطًا، بين الرجال والنساء، إضافة إلى الأطفال الذين علا صراخهم، تواجدت الدوريات الأمنية في الموقع لمحاولة تنظيم الوضع.
وفق “أخبار 24”.
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