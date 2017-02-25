أكدت مصادر أن لجاناً خليجية تدرس حالياً فرض ضريبة انتقائية على السيارات الفارهة والساعات الباهظة الثمن والعصائر، مبينةً أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة إلى قادة دول الخليج، فور الانتهاء منها وتحديد قيمة الضريبة ووضع آليات تطبيقها.
وأقرّت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً تطبيق ضريبة انتقائية موحدة، فيما فوّض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للزكاة طارق السدحان، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي، وأن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع منتجي المشروبات الغازية، ووجدت منهم تفهماً لفرض الضريبة الانتقائية، مبيناً أن الضريبة تُفرض على المشروبات الغازية بعد خروجها من المستودعات الضريبية التابعة للشركات.
يذكر أن المملكة تتجه نحو تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، على المشروبات الغازية بنسبة 50 %، ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.
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