وصل اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، وزير الخارجية عادل الجبير، في أول زيارة له للعراق، حيث عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقال بيان صادر عن مكتب العبادي، إن اللقاء “بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها في جميع المجالات، ومحاربة عصابات داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في الجزء الأول من معركة الموصل”.
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء “التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود؛ من أجل التعاون في محاربة الإرهاب وأفكاره التي تؤثر على عموم المنطقة والعالم”.
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