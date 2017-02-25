شارك مسؤولون في سفارة المملكة لدى الأردن في استقبال الطيار الأردني الملازم أول عدنان نعيم نباص بعد وصوله للعاصمة الأردنية عمان، مساء يوم أمس (الجمعة)، وكان في مقدمة مستقبليه من موظفي السفارة الملحق العسكري العقيد ركن خالد الربيعان.
وكان “نباص” قد نجا من حادث تحطم طائرة من طراز F16 خلال مشاركته مع قوات التحالف وإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وسقطت طائرته بالقرب من محافظة هباش في منطقة نجران جراء خلل فني، ونقل بعد ذلك عبر طائرة إخلاء طبي سعودية للعاصمة الأردنية عمان.وفق “أخبار 24”.
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