أكد وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي أن العلاقات التي تربط المملكة ودولة الكويت “عميقة” و”متينة”، مستشهداً بحديث الملك سلمان له عندما كان أميراً للرياض بأن “السعودية والكويت مثل الخشم والعين، إن ضُرِب الخشم دمعت العين”.
وعبر خلال استضافته بقناة (mbc) اليوم السبت، بمناسبة احتفال الكويت بعيدها الوطني وذكرى التحرير، عن تقدير الكويت للدور الذي لعبته المملكة، وتسخيرها لأرضها ومائها وسمائها؛ من أجل نصرة الحق الكويتي، كما قال الملك فهد -رحمه الله-: “إما ترجع الكويت أو تروح السعودية معها”.
وشدد على أن عبارة الملك سلمان لن تُنسى؛ لأنها كانت تعبر بحق عن مدى العلاقة القوية التي تجمع بين شعبي البلدين.
يذكر أن دولة الكويت تحتفل في الـ25 من فبراير من كل عام بـ “العيد الوطني” بمناسبة الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، كما تحتفل يوم 26 فبراير بـ”عيد التحرير” بمناسبة تحرير الكويت من الغزو العراقي.وفق “أخبار 24”.
العجمي: الملك سلمان قال لي ” السعودية والكويت مثل الخشم والعين، إن ضربت الخشم دمعت العين”#الدم_يحن_ياكويت pic.twitter.com/scGN61AQfC
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