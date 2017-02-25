باشرت شرطة الشرقية صباح اليوم السبت، حادث قيام مجهولين بإضرام النيران في غرفة الصراف الآلي بفرع أحد البنوك بمحافظة القطيف، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن الشرطة تبلغت بالحادث عند الساعة 2:15 صباح اليوم، فباشرت الجهات المختصة بالشرطة وفرق الدفاع المدني الحادث على الفور.
وأضاف أن معاينة الموقع كشفت أن الحريق تسبب في تلفيات خارجية بغرفة الصراف الآلي، مبيناً أنه تم العثور على آثار نفط في الموقع؛ ما دفع قوات الشرطة للاشتباه في أن الحادثة جنائية.
وفق “اخبار 24”.
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