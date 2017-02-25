بدأت شركة “آبل” في إجراء تحقيقاتها، بشأن حقيقة احتراق هاتفها “آيفون 7 بلس” ذاتياً، وذلك بعد أن نشرت سيدة أمريكية مقطع فيديو على “تويتر”، لهاتفها “آيفون 7 بلس” والدخان يتصاعد منه
وقالت صاحبة المقطع، الذي حظي بـ1.26 مليون مشاهدة و18 ألف إعادة تغريد، وفقاً لـ “البوابة العربية لأخبار التقنية”، إن المشاكل بدأت في هاتفها بعد أيام من شرائه في يناير الماضي، وقررت الذهاب به لشركة “آبل”، حيث قام فنيو الشركة بفحصه وأكدوا لها أنه سليم.
وأضافت السيدة “برينا أوليفاس” من مدينة توسون بولاية أريزونا، أنها فوجئت يوم 23 فبراير أثناء نومها بالدخان ينبعث من هاتفها مجدداً وبشكل متصاعد، فقامت بإرجاع الهاتف للشركة، مبينةً أن “آبل” بدأت إجراء اختبارات لمعرفة سبب ذلك.
ويعد هذا الحادث هو الثاني لاحتراق هواتف “آيفون 7″، حيث اشتكى شخص أسترالي في أكتوبر الماضي من أن هاتفه “آيفون 7” اشتعل ذاتياً؛ ما تسبب بإشعال النيران في سيارته وتدميرها تماماً.
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