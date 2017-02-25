حققت شركة المراعي والشركات التابعه لها المستوى البلاتيني في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يهدف الى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بالمملكة.
وقد عبر الأستاذ فيصل بن مرزوق الفهادي مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة عن سروره بتحقيق هذا الأنجاز، مبيناً أن ذلك يأتي نتيجة إيمان الأدارة العليا والتنفيذية لشركة المراعي بأهمية التوطين من خلال إقراره ضمن الخطط الخمسية كهدف استراتيجي ، إضافة الى الأستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها شركة المراعي في أستقطاب و تدريب وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية.
حيث قامت شركة المراعى بالعديد من المبادرات والجهود لعل من أهمها، تنمية مصادر الأستقطاب من خلال التعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وكذلك المشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل، كما تحرص شركة المراعي على مراجعة و تطوير سياسات التوظيف لديها و مراقبة ودراسة مؤاشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم.
جدير بالذكر أن اكثر من 8500 موظف سعودي وسعودية يعملون حاليا بالمراعي، و لديها العديد من المبادرات المتعلقة بتوطين الوظائف مثل برنامج قادة الغد و برنامج مدراء المستقبل وأكاديمية المراعي والمعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج. كما تم تخصيص عدد من خطوط الانتاج في مصانعها بمختلف مناطق المملكة لعمل السيدات وحصلت المراعي على العديد من جوائز التوطين محلياً وأقليمياً.
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