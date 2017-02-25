فاز فريق براعم أكاديمية آرتس فوتبول بسبعة أهداف لصفر على فريق براعم أكاديمية استيلا في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب أكاديمية آرتس فوتبول بالخرج ضمن منافسات بطولة دوري المملكة للبراعم والتي ينظمها الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في دورته الاولى .
وقد أحرز هدف آرتس فوتبول الاول المهاجم عبدالله الحجي , بينما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب سعود الدوسري , وأحرز اللاعب وليد الخريف الهدف الثالث , وتمكن لاعب آرتس فوتبول محمد الرويبعة من أحراز الهدفين الرابع والسادس من ضربة حرة مباشرة اخترقت بقوة مرمى حارس فريق أكاديمية استيلا , وسجل كابتن الفريق اللاعب عبدالله القدان الهدف الخامس من ضربة جزاء, وكان الهدف الاخير في المباراة من توقيع لاعب آرتس فوتبول نايف الهزاني .
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