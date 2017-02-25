دشن سعادة محافظ رجال ، الاستاذ صالح بن سعد الفردان ، ، في مكتبه حملة “برنامج المسح السكاني الصحي” لسكان المحافظة والمتوافق مع رؤية المملكة 2030م .
حضر التدشين وكيل المحافظ الاستاذ مفرح بن زايد البناوي و النائب المساعد لمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى رجال المع ،الاستاذ محمد بن حسن طالع ، والمساعد للصحة العامةالدكتور أحمد بن محمد ال مخرشم وفريق العمل المشارك بالمسح.حيث كان التدشين عبر البث المباشر على حساب تويتر للقطاع الصحي برجال المع.
حيث شمل المسح 147أسرة مقسمة على عددمن المراكز الصحية ويشمل المسح جميع أفراد الأسرة من بالغين ذكوراً وإناثاً وأطفالاً، كما يشتمل على بعض المعلومات الهامة والعينات الطبية.
يذكر أن المسح الصحي السكاني لجميع مناطق المملكة يهدف إلى تحديد الوضع الصحي الراهن والاحتياجات الصحية للمجتمع السعودي، بما يتيح لصناع القرار وضع خطط تنموية لتطوير الجانب الصحي للمجتمع السعودي.
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