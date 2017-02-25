طالب الشاعر النصراوي “فهد عافت” ,الأندية السعودي باحترام العقود بقوانينها وموادها وبنودها وشروطها كاملةً ,مؤكداً علي أن من حق المتضرر اللجوء للقضاء.
وقال عافت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) : ” العقود يجب أن تُحترم فعلاً، تُحترم بقوانينها وموادّها وبنودها وشروطها كاملةً، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، وما يحكم به يقبله الجميع”.
وأضاف : ” مدرب النصر محظوظ ولا أدري عن مستواه .. ما شاء الله.. الغامدي في أفضل حالاته، الشهري متألِّق، هزازي استعاد غريزة التهديف، غالب رجع، وعوض سحب! “.وفق “أخبار 24”.
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