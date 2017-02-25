أكد فهد الهريفي نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، أن الأندية تتحمل الأزمات العديدة التي حدثت مؤخرًا وقيام بعض اللاعبين بالإخلال بنظام الاحتراف.
وقال الهريفي:”مشاكل الاحتراف وعقود اللاعبين التي حدثت مؤخراً وأبرزها قضية سعيد المولد والعويس وعوض خميس حاليا المتسبب فيها الأندية ومدراء الاحتراف لديها”.
وأضاف: “رميها على الإعلام أو اللاعبين فيه تهرب من الواقع وجهل لأنظمة الاحتراف لفيفا، فيفا يعترف بالعقود وما تنص عليه وكل عقد قابل للفسخ ولكن بشروط”.
وتابع: “المفترض مفاوضة اللاعب للتجديد قبل نهاية عقده بعام أو عامين وعند عدم الاتفاق يباع عقده، وعدم إعطاء اللاعب فرصة لابتزاز النادي عند أو قبيل دخوله الفترة الحرة لابد أن يحوي العقد شرط جزائي على اللاعب في حال فسخ أو كسر العقد ويكون مبلغ كبير”.
وواصل الهريفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “الأندية تتغاضى عن الشرط الجزائي رغبة في سرعة كسب توقيع اللاعب ولكن ذلك يحرم النادي التعويض، والفيفا يجبر النادي المنتقل له اللاعب أو اللاعب نفسه بدفع الشرط الجزائي”.وفق “أخبار 24”.
وأردف: “لو حوى عقد سعيد المولد شرط جزائي مع الاتحاد أي مبلغ مجبر النادي البرتغالي بدفعه للاتحاد وكذلك الهلال مع عوض بشرط أن يكون العقد نظامي”.
وتساءل الهريفي: “لماذا لا يقترب أحد من ميسي ورنالدو ونيمار رغم الاغراءات لوجود شروط جزائية عالية جدأ ميسي قيمة كسر العقد ٢٥٠ مليون، وبرشلونة يفاوضه قبل عام، وكذلك هناك أمثلة للاعبين باعتهم الأندية عند عدم الاتفاق معهم على التجديد مثل مسعود أوزيل وسامي خضيرة الذين قام ريال مدريد ببيعهما”.
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