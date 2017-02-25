أكد المستشار القانوني “أحمد المحيميد” ,أن نادي الهلال قد يتلقى عقوبة إذا ثبت أنه تجاوز الحد القانوني لعقود اللاعبين والنصر قد يُعاقب إذا ثبت قيامه بالتحريض.
وقال المحيميد في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري :” عقد عوض خميس مع نادي الهلال مستمر ولا يوجد في اللوائح شيء يذكر توقيع اللاعبين لأكثر من عقد في نفس الفترة”.
وأضاف :” وعوض خميس عاد للنصر كونه يثق بالقانونيين في ناديه،والعقوبة على الناديين والوسيط محتملة وعلى اللاعب ثابتة،ولوائحنا ضعيفة ويجب علينا إعادة هيكلتها وضعفها تسبب بانتشار حالة التعصب الرياضي في الرياضة لدينا”.
وأوضح :” اللائحة لم توضح هل تنتهي القضية بفرض العقد على اللاعب عوض خميس أو تركه بشكل اختياري؟ ،والشرط الجزائي يحفظ للنادي حقوقه ولكن لماذا نضع شرط جزائي على عوض خميس ولا نضعه على اللاعب الأجنبي؟،واثبات استلام خميس لمبالغ مالية من نادي الهلال يصب بمصلحة الزعيم،وإذا تم اثبات مخالفة الهلال أو النصر فالعقوبة تكون بالإنذار والغرامة والمنع من التسجيل إلى مدة تصل لفترتين”.وفق “أخبار 24”.
واختتم المحيميد تصريحاته بقوله :” فترة الـ6 شهور الأخيرة للاعب تكون فترة حرة للاعب ويحق له التوقيع بها والعقد يكون صالح ويقبل به من اتحاد كرة القدم،والتصعيد في قضية عوض خميس ليس في صالح الكرة السعودية”.
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