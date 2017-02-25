أقرَّت وزارة الصحة بأن نسبة الأطباء غير السعوديين في المراكز الصحية بالقرى والهجر بلغت 90 %، وأن 500 مركز منها يديرها أطباء أجانب، معللةً اتخاذها لهذه الخطوة بقلة عدد السعوديين الراغبين في إدارة هذه المراكز.
وأبانت الوزارة أن تكليف الأطباء غير السعوديين بإدارة المراكز لا يتم إلا في حال عدم تواجد القياديين أو الأطباء السعوديين المؤهلين لإدارة هذه المراكز، مؤكدة وفقاً لصحيفة “عكاظ” التزامها بالتنظيمات الجديدة الخاصة بتعيين مديري المراكز الصحية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف المديرين السابقين كمساعدين لمديري المراكز الجدد بهدف إكسابهم الخبرة والتجربة، لافتةً إلى أن هناك أكثر من 5600 طبيب أجنبي يعملون بالمراكز الصحية بالقرى والهجر.
وكشفت الوزارة عن وجود خطة لإطلاق برنامج لإعداد مديرين للمراكز الصحية بالتعاون مع عدد من الجامعات ومعهد الإدارة العامة وجهات حكومية أخرى؛ وذلك بهدف الاستفادة من الكوادر الصحية الوطنية المؤهلة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة ويرفع مستوى الأداء بالمراكز الصحية.
وكانت الوزارة نفت يوم أمس الجمعة استبعادها لعدد 2100 مدير سعودي من المراكز الصحية التابعة لها، وأكدت أن ما تم تداوله في هذا الصدد غير صحيح.
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