تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن يطلب وظيفة من وافد عربي يعمل مديراً لشؤون الموظفين بإحدى المستشفيات الخاصة بالأحساء.
وعلّق المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل على الفيديو، عبر تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر”، عبر خلالها عن شكره لناشر المقطع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الأمر.
وبدا في الفيديو المواطن وهو يستفسر الوافد العربي عن وظائف كان قد سأل عنها قبل فترة، حيث أجابه الوافد بأن الوظائف لم تطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه.
ودشن مغردون وسماً على “تويتر” بعنوان “أنت سعودي ما عنا وظيفة لك”، تبادلوا خلاله التعليقات حول الموضوع، مبدين تذمرهم من عدم توفر وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل، وشغل الوظائف بالوافدين رغم وجود الكوادر الوطنية المؤهلة.
وفق “أخبار 24”.
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