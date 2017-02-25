وصل الطيار الأردني، الذي سقطت طائرته المقاتلة ظهر أمس الجمعة بنجران، إلى عمّان، على متن طائرة عسكرية سعودية قبل منتصف الليلة الماضية.
ولدى وصول الطيار الملازم أول عدنان نعيم نباص إلى مطار ماركا العسكري بعمان، كان في استقباله عدد من قادة القوات المسلحة الأردنية.
من جهة أخرى، أكد مواطن يدعى “صالح مطارد اليامي” أنه شاهد الطيار الأردني لحظة قفزه بالمظلة من طائرته، قبل أن تسقط على الأرض بمنطقة صحراوية تبعد نحو 60 كيلو متراً من نجران تسمى “عروق سنان”.
وأوضح “اليامي” أنه كان يرعى إبله بالمنطقة، وشاهد سقوط الطائرة وتصاعد الأدخنة منها، كما شاهد جسماً غريباً يقفز من الطائرة، فتوجه على الفور للموقع، حيث عثر على الطيار وكان بحالة صحية جيدة.
وأضاف وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه ومرافقه قدما المياه والمساعدات اللازمة للطيار، ومن ثم قاما بالاتصال بالأجهزة الأمنية المختصة، التي حضرت وتسلّمت الطيار وعاينت موقع حطام الطائرة.
وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت عن سقوط طائرة مقاتلة أردنية من نوع “إف 16” تابعة لقوات التحالف في قطاع نجران داخل الأراضي السعودية، وذلك إثر تعرضها لخلل فني.
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