أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على المواطنين والمواطنات، بدلاً عن العمالة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج وآليات لتوظيف 220 ألف مواطن ومواطنة سنوياً.
وأضاف الغفيض، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية أول أمس الخميس، أن خطط الوزارة تركز على توطين القطاعات التوطين المناطقي، مبيناً أن وزارته تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، وتطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس لجنة سوق العمل المهندس منصور الشثري إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية.وفق “أخبار 24”.
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