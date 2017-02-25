كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت أمس (الجمعة) القبض على أحد الدعاة لتورطه في قضايا تمويل إرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن الداعية كان قد بدأ بنشر تغريدات في قضايا مثيرة للجدل؛ حتى يوهم بأن إيقافه حدث بسبب آرائه، وذلك في أعقاب التحقيق معه بهيئة التحقيق والادعاء العام قبل فترة.
وأضافت أن المذكور أغلق جواله محاولاً الفرار إلى منطقة صحراوية للاختباء عن أعين الجهات الأمنية، ومن ثم التوجه إلى مناطق النزاع، قبل أن تتم الإطاحة به.وفق “أخبار 24”.
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