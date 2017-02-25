أكد المشرف العام على “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن قاعدة بيانات المواطنين والأسر بالبرنامج سرية وغير متاحة للاطلاع عليها من قبل الجهات الأخرى.
وبيّن العصيمي وفقاً لـ”عكاظ”، أن المعلومات المسجلة بالبرنامج غير مسموح بالاطلاع عليها من قبل مراكز البحوث، لافتاً إلى أن تلك المعلومات تخضع للأنظمة والسياسات المعمول بها في المملكة ولا يسمح بالاطلاع عليها إلا للمختصين بالبرنامج؛ لمساعدتهم في تحديد سياسات الدعم الموجه للمواطنين.
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