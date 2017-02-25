فوجئ مواطن اشتكى من وجود أعمدة إنارة مكشوفة بقريته التابعة لمحافظة غامد الزناد، بقيام أمانة الباحة بتغطيتها بأكياس بلاستيكية؛ الأمر الذي أثار استياء عدد من سكان القرية؛ خوفاً من تعرض حياة أطفالهم للخطر.
وبيّن المتحدث الرسمي لأمانة الباحة المهندس صديق الشيخي وفقاً لـ”سبق”، أن تغطية الأعمدة بأكياس بلاستيكية تعد حلاً مؤقتاً لحين تركيب أغطية لها في أسرع وقت ممكن، مرجعاً سبب الأزمة إلى عبث الأطفال؛ لقيامهم بتفكيك أغطية الأعمدة ورميها.
وكان مواطن يُدعى عطية الغامدي، قد تقدم بشكوى للجهات المعنية بالباحة بتخوفه من وجود أعمدة إنارة مكشوفة بقريته التابعة لمحافظة غامد الزناد، لكنه تفاجأ بالحل الغريب الذي اتبعته الأمانة.
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