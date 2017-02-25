تناول تقرير تلفزيوني قصة المواطنة حنان الجلوي، التي تعمل كدليل سياحي بمنطقة تبوك، في مهنة ورثتها عن أبيها وتسعى لتقنينها، والحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، بيد أنها لم تستطع الحصول على ترخيص “مرشد سياحي” حتى الآن؛ كونها فتاة.
وأوضحت حنان عبر التقرير الذي بثته “mbc”، أن والدها فتح لها مكتباً سياحياً بدأت العمل فيه على تنظيم الرحلات السياحية منذ 3 سنوات، لافتة إلى أن مكتبها هو المكتب النسائي الوحيد في المنطقة، الذي يمارس النشاط السياحي.
وطالبت حنان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإصدار تراخيص للسيدات اللاتي يعملن في مجال الإرشاد السياحي، ومساواتهن بالمرشدين السياحيين من الرجال.
وفق “أخبار 24”.
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