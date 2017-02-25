نفت الإدارة العامة للمرور صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول الصورة المتداولة لتركيب كاميرات “ساهر” بتقنية الأشعة تحت الحمراء، لمراقبة المركبات وما بداخلها.
وأكد المتحدث الرسمي لإدارة المرور، العقيد طارق الربيعان، وفقاً لصحيفة “عاجل”، أن الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل، تم التقاطها خارج المملكة، مطالباً رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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