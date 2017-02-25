أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة مكة المكرمة أمس (الجمعة)، عن إلغاء فعالية “الكوميدي كلوب فيستيفال” قبل يوم واحد من موعد إقامتها، معللةً ذلك بأسباب فنية لم توضحها، فيما أرجعت مصادر السبب إلى ورود تهديدات للغرفة في هذا الشأن.
وقالت غرفة مكة المكرمة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “بكل تقدير للمجتمع المكي، تعتذر غرفة مكة عن إقامة فعالية الكوميدي كلوب فيستيفال لظروف فنية خارجة عن الإرادة وحتى إشعار آخر”.
بدوره بّين مسؤول بالغرفة وفقاً لـ”مكة”، أن إلغاء الفعالية جاء بسبب تهديدات وردت في رسائل نصية على هواتف أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لافتاً إلى أن الإعلان عن الفعالية أحدث ضجة غاضبة على مواقع التواصل؛ ما دفع الغرفة إلى مراجعة الأمر مجدداً.
وكان مغردون بموفع “تويتر” قد دشنوا هاشتاقاً غاضباً من تلك الفعالية حمل اسم “قبلة المسلمين ليست للرقص”، أعربوا خلاله عن انتقاد إقامة الفعالية، داعين غرفة مكة المكرمة إلى إلغائها.
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