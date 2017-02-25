أوصى الداعية الشيخ عائض القرني، مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” بالالتزام بمجموعة من النصائح والوصايا أثناء استخدامهم التطبيق.
ودعا القرني إلى استخدام التطبيق فيما يحقق النفع للناس، وترك إرسال وتناقل ما فيه هتك لستر الآخرين أو نيل من أعراضهم أو ما فيه إساءة لشخص أو قبيلة أو جماعة من الناس.
كما حث عبر مقطع فيديو مستخدمي التطبيق على توظيفه في الخير والدعوة إلى الفضائل، مع الحرص على التحقق من صحة القصص أو الأحاديث التي يرسلونها، وغيرها من الوصايا التي سماها “آداب استخدام الواتساب”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج