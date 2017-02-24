بارك حارس مرمى فريق النصر والمنتخب السعودي الأول ، وليد عبدالله لجميع النصراويين الفوز الصعب الذي تحقق أمام النهضة بهدفين دون مقابل ،والتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وقاد الصقر نايف هزازي العالمي لتجاوز عقبة النهضة بهدفين في الوقت الإضافي ، ليتأهل النصر لدور الثمانية ببطولة كأس الملك ،وسط مواصلة نصراوية لتحقيق الإنتصارات والاستقرار رفقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منذ قدومه خلفا للكرواتي زوران ماميتش.
قال الحارس الدولي وليد عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) تعليقا على فوز النصر أمام النهضة وبلوغ ربع نهائي كأس الملك : ” مبروك جماهير العالمي .. مبروك زملائي اللاعبين ما قصرتوا “.
من جانبه ، أبدى الشرفي النصراوي ” عبدالله العجلاني ” سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه النصر أمام نظيره النهضة والتأهل للدور المقبل بكأس الملك : ” مبروووك الفوز يا جماهير النصر اشتدت المنافسة والميدان يا حميدان”.وفق “النادى”.
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