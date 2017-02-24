فجر نادي وج مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على هجر بثلاثية مقابل هدف ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي جمعتهم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.
وبدا هجر المباراة بضغط مستمر من بداية الشوط الاول تحصل من خلالها على هدف مبكر وبالتحديد عند الدقيقة الـ16 عبر لاعبه محمد المسيند.
ورجع هجر الى السيطرة في المباراة ليتمكن من احراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول عبر لاعبه الروماني بيتر ويسر عند الدقيقة 43 لينتهي الشوط بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.
وعند بداية الشوط الثاني تمكن سعيد القرني لاعب وج من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 , وظل نادي وج مستمر بالهجمات المنظمة ليتمكن من احراز هدفه الثالث عبر لاعبه نقا البقمي عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بتقدم مستحق لوج بثلاثية مقابل هدف.وفق “النادى”.
وبهذا يضرب وج موعد تأريخي مع الاهلي ضمن دور ربع النهائي ببطولة كأس الملك وعلى ملعب الجوهرة بجدة.
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