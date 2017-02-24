أثارت تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تجاه طريقة التدريس التي يتبعها المعلمون في المدارس الحكومية موجة من الجدل بين الأوساط التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بوضع آلية للإصلاح بدلاً من تحميل الفشل في المنظومة على فئة بعينها.
وكان وزير التعليم قد قال في تصريحاته إن المدارس الحكومية باتت تفتقر إلى المعلمين الحقيقيين، حيث أصبحت العملية التعليمية تقتصر فقط على “التلقين”، بتقديم المعلومة للطالب دون منحه فرصة للبحث والاستكشاف والمشاركة بالتساؤل.
وتسببت هذه التصريحات في ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أن مهاجمة المعلمين والمعلمات هي ذريعة لإخفاء فشل الوزارة، مُعددين الكثير من المشاكل التي يعاني منها التعليم في المملكة عبر هاشتاق تم تدشينه على تويتر بعنوان (#العيسي_يهاجم_المعلمين).
فيما رأى آخرون أن تصريحات الوزير العيسى في محلها، مؤكدين أن معظم المعلمين والمعلمات لم يطوروا من أنفسهم بمواكبة التكنولوجيا والأساليب الحديثة المتبعة في التعليم، وسط مطالبات بالعمل على وضع برامج تطويرية للمعلمين والمعلمات.
يذكر أن تصريحات الوزير جاءت خلال كلمته بورشة عمل حول مناهج المدارس العالمية عُقدت بمقر الوزارة بالرياض يوم أمس الخميس، حيث أشاد العيسى بالمدارس العالمية، مؤكداً أنها أحدثت نقلة نوعية في التعليم بالمملكة؛ نظراً لجودة مخرجاتها؛ ما جعل الكثير من المواطنين يقبلون عليها.
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