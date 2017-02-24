وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى للطيار الأردني الذي أعلنت قيادة التحالف عن إصابة طائرته من طراز F16 بخلل فني أدى لسقوطها في منطقة نجران جنوب المملكة.
وبدا من المقطع أن الطيار الأردني هبط بمظلته بعد خروجه من الطائرة في منطقة صحراوية، حيث قدم له عدد من العمال المتواجدين في المنطقة المساعدة.
كما بدا الطيار في المقطع وهو يجري مكالمة من هاتف أحد العمال الذين قدموا له كذلك الماء إلى حين وصول الجهات العسكرية المختصة باستخراجه وإعادته للقاعدة.
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