قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنها باشرت، يوم الأربعاء الماضي، حادث تلوث بالزيت في مجمع فرسان، الواقع في مركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن المختصين بالهيئة تمكنوا من إزالة التلوث وإعادة تأهيل الموقع بيئياً وفق اشتراطات النظام العام للبيئة في المملكة.
وأفادت الهيئة بأنها ألزمت المنشأة التي تسببت في التلوث بإزالة أي آثار بيئية مستقبلية ومتابعتها عن طريق التعاقد مع شركة مؤهلة لإدارة النفايات الصناعية والخطرة.وفق “أخبار 24”.
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