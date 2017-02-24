رصد مقطع فيديو الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمدينة الرياض؛ للبحث عن الفتاة التي غرقت في بحيرة وادي الحاير جنوب مدينة الرياض.
وأوضح المقطع إقامة فرق الدفاع المدني معسكراً في الموقع لإدارة عملية البحث تواجد فيه عدد من الآليات والقوارب التي يستقلها الغواصون للبحث في أعماق البحيرة.
كما وثق المقطع الذي صور من طائرة “درون” اتساع مساحة البحيرة وكثافة الغطاء النباتي في أطرافها وسرعة جريان مياه الوادي، ما يصعّب عملية البحث عن الفتاة الغريقة.
وكانت الفتاة (يمنية الجنسية) قد غرقت في البحيرة الأسبوع الماضي، بعد انزلاقها أثناء التقاطها صورا تذكارية خلال رحلة عائلية، وأعلن الدفاع المدني في حينه عن البدء في عمليات البحث.
وفق “أخبار 24”.
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