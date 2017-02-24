اشاد متوسط ميدان نادي الهلال، الدولي سلمان الفرج، بزميله في الفريق عبدالله عطيف، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” من خلال نشر صورة لعطيف ويظهر على اقدامه الة الكمان الموسيقية، معلقا عليها بقوله : اي والله صادق يالي صممت هذي الصورة ما شاء لله تبارك الله الله لا يضره ويطربنااا طول حياته A8، وذلك دعما لزميله الذي يقدم مستويات مميزة مع الزعيم منذ عودته من الاصابة.
وشارك عبدالله عطيف مع الزعيم على مستوى دوري جميل هذا الموسم في 6 مباريات، لعب منها 5 كلاعب اساسي ومباراة كلاعب بديل، استبدل في مباراتين وأكمل ثلاث مباريات بشكل كامل، وكان متواجدا على دكة البدلاء في 4 مباريات بمعدل 435 دقيقة لعبها.
ويتماز عطيف باستلام الكرة من الخط الخلفي وترتيب اللعب ومساندة الاطراف والتمرير من العمق، وكان قبل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، أحد نجوم الهلال البارزين الواعدين.وفق “النادى”.
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