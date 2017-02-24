اختارت إدارة النــادي الأهلــي صالح العبيدلي المحكم الإماراتي في مركز التحكيم الرياضي، للترافع في قضيتها ضد القرار الصادر من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، بشأن بطلان الاتفاقية التي وقعت بين إدارتي الأهلي والشباب بخصوص انتقال الحارس محمد العويس، حيث جاء الرفض بسبب عدم وجود تفويض لماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب الذي وقع الاتفاقية من الطرف الشبابي.
وأكـــدت المصــادر الخاصـــة بـ”الرياضية”، أن اختيار الأهلاويين للمحكم العبيدلي لثقتهم الكبيرة بإلمامه للقوانين بشكل كبير، التي يرون أنها تعزز موقفهم، راجين منه إصدار حكم ينصفهم في القضية.
يشار إلى أن المكتـــب الخاص بالعبيدلي للقانون الرياضي، استطاع الحصول على أفضل مكتب في الشرق الأوسط للمرة الثانية على التوالي.
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