أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن إدارة الاحتراف طلبت اليوم (الجمعة) من ناديي الهلال والنصر واللاعب عوض خميس ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيعه عقدين مع ناديين مختلفين.
وأوضح الاتحاد في بيان مقتضب، أن ذلك جاء في بيان رسمي تم إرساله من الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم للأطراف ذات العلاقة في القضية.
يذكر أن إدارة الهلال رفضت طلب لاعب الوسط عوض خميس بفسخ عقده الذي وقعه مع النادي لمدة ثلاثة أعوام تبدأ الموسم المقبل، وذلك بعدما جدد عقده مع فريقه لـ 3 أعوام، خشية من القرار المتوقع بإيقافه لمدة 3 أشهر، حسب لائحة عقوبات لجنة الاحتراف.وفق “أخبار 24”.
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