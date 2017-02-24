أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بعد صلاة الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول سليمان بن محمد القزلان، الذي استشهد بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الشائع في محافظة الرس.
وقد أدّى الصلاة مع سموه وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ومحافظ الرس محمد العساف، ومساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن اللواء أحمد العضيبي، وقائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة العميد الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وجموع من المصلين.
ونقل أمير منطقة القصيم لوالد وذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
من جهته، عبر محمد القزلان والد الشهيد عن تقديره لولاة الأمر، ولأمير منطقة القصيم على تعازيهم ومواساتهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.وفق “أخبار 24”.
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