نفت وزارة الصحة اليوم الجمعة ما تردد حول استبعاد 2100 مدير سعودي من المراكز الصحية التابعة للوزارة.
ونشرت الوزارة تغريدة بعد ظهر اليوم أرفقت خلالها هاشتاق ” الصحه تستبعد 2100 مدير سعودي” المتداول على “تويتر” بهذا الشأن، وقالت إنه لا صحة لما جاء فيه.
وكانت إحدى الصحف نقلت عن مصادر أن وزارة الصحة استبعدت 2100 من مديري مراكزها الصحية السعوديين بالمناطق والمحافظات المختلفة، واستبدلتهم بمديرين أجانب، لعدم اجتياز المديرين السعوديين للاختبارات التي استحدثتها الوزارة، الأمر الذي نفته “الصحة”.وفق “أخبار 24”.
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