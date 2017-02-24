أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن استشهاد أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة لدعم الحكومة الشرعية باليمن.
وقالت القوات المسلحة اليوم الجمعة في بيان بثّته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن الرقيب خالد البلوشي استُشهد خلال عمله مع قواتها المشاركة في عملية “إعادة الأمل”.
وعبرت القيادة العامة عن تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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