أعلن الأمير خالد بن طلال صباح اليوم الجمعة عن وصول ثلاثة جراحين أمريكيين وجراح إسباني إلى المملكة الثلاثاء القادم، للوقوف على الحالة الصحية لنجله الأمير الوليد.
وأوضح عبر حسابه في “تويتر” أنه في حال قرر الفريق الجراحي إجراء المرحلة الأولى من العملية الجراحية لإيقاف النزيف من رأس الأمير الوليد بالتنسيق مع الفريق الطبي بالمستشفى التخصصي؛ فسيتم إجراؤها يوم الخميس القادم الموافق 2 مارس 2017.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015، ثم أعلن في ديسمبر الماضي قرار الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس.وفق “أخبار 24”.
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