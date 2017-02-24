أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أنه وأبناءه سيكونون أول المسجلين في برنامج التأمين الصحي للمعلمين، الذي سيبدأ التسجيل فيه بعد أسبوعين، كاشفاً أنه ينسق مع وزير الإسكان لتقديم برنامج سكني خاص بالمعلمين والمعلمات.
وأضاف الوزير العيسى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الخميس للإعلان عن تفاصيل برنامج التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات، أن البرنامج سيشمل أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات، إلا أن هناك مشكلة في عدم إمكانية ربط رواتب أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس بنظام “فارس”.
وبيّن العيسى أن برنامج التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات سيتم تقسيمه إلى أربع فئات تأمينية، وأن الوزارة ستوقّع مع شركتي تأمين جديدتين خلال أسبوعين للمشاركة في تقديم برنامج التأمين الصحي لمنسوبي التعليم.
وكشف الوزير أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لدراسة تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمة الصحية لمنسوبي الوزارة كافة، مشيراً إلى أن التأمين الصحي سيساعد المعلمين ومنسوبي الوزارة على إيجاد الرعاية الطبية والخدمة العلاجية المناسبة.وفق “أخبار 24”.
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