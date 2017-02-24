ينطلق قطار الشمال في أولى رحلاته في مرحلته الأولى بعد غدٍ الأحد، حيث ستنطلق رحلتان للقطار، إحداهما في العاشرة صباحاً من محطة “سار” بالرياض، والثانية تنطلق من القصيم عند الثالثة عصراً.
ويُنتظر أن تصل الرحلة المغادرة من محطة “سار” بجنوب شرق مطار الملك خالد بالرياض إلى المجمعة عند 11:19، لتتوقف فيها لمدة 10 دقائق، قبل أن تصل القصيم عند الساعة 12:31 ظهراً.
أما رحلة العوة والتي ستغادر من القصيم عند الثالثة عصراً؛ فستصل إلى المجمعة عند الساعة 4:02 عصراً، لتغادرها عند الساعة 4:12 عصراً، وصولاً إلى الرياض عند الساعة 5:31 مساءً.
وفيما يخص أسعار تذاكر قطار الشمال؛ فقد تقرر أن تكون قيمة التذكرة للدرجة الاقتصادية من الرياض إلى القصيم 120 ريالاً للكبار و60 ريالاً للأطفال، بينما تصل التذكرة في درجة رجال الأعمال إلى 350 ريالاً للكبار و230 ريالاً للأطفال، وستكون أسعار التذاكر رمزية خلال الشهر الأول، بواقع 40 ريالاً للكبار، و20 ريالاً للأطفال.وفق “أخبار 24”.
بدورها، أوضحت الشركة المشغلة أنها ستقوم بزيادة عدد الرحلات اليومية للقطار تدريجياً، حتى تصل إلى 3 رحلات نهارية يومياً ورحلة ليلية، كما ستزيد عدد محطات القطار بإدخال محطات حائل والقريات والجوف للخدمة بشكل تدريجي.
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